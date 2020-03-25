В Україні можуть оновити перелік продуктів соцпризначення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кабінет міністрів України дасть доручення Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства визначити, і за потребою оновити перелік продуктів соціального призначення. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Уряд дасть доручення визначити, і за потребою оновити перелік продуктів соціального призначення”, — сказав Шмигаль.
Він зазначив, що Міністерство економічного розвитку повинно провести моніторинг цін на такі продукти, щоб унеможливити спекулятивні зростання на продукти соціальних груп, тих, які є товарам необхідного використання і соціального значення.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України вносить до Ради законопроект, який вводить кримінальну відповідальність за незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення.
Як раніше повідомлялося в УНН, сьогодні, 25 березня, під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться засідання Кабміну. Урядовці розглянуть питання, пов’язані з карантином та поширенням коронавірусу в Україні, трансплантологією та грошовою допомогою членам сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції.