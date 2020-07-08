В Україні можуть дозволити квотний принцип продажу та експорту масок – Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Після того, як Міністерство охорони здоров’я зрозуміє потреби закладів охорони здоров’я в засобах індивідуального захисту, може бути дозволено квотний принцип продажу та експорту масок. Про це під час зустрічі з представниками бізнесу Чернівецької області сказав заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Ми зараз збираємо потреби з усіх закладів охорони здоров’я, і не тільки першої хвилі, але й другої та третьої. Щоб вони чітко сказали план, що передбачають з закупівлі засобів індивідуального захисту. Як тільки вони нам нададуть цю потребу – ми оцінюємо з Мінекономіки власне виробництво і, можливо, найближчим часом дозволимо квотний принцип продажу та експорту масок", - сказав Ляшко.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що це потрібно зробити якнайшвидше.
Раніше УНН писав, що в Україні розглядають можливість скорочення заборони експорту засобів індивідуального захисту.