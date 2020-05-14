В Україні розглядають можливість скорочення заборони експорту засобів індивідуального захисту – Качка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Українські виробники змогли повність наситити ринок засобами індивідуального захисту, тому розглядається рішення щодо скорочення заборони щодо експорту засобів індивідуального захисту. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільского господарства Тарас Качка, передає кореспондент УНН.
"За останні два місяця наші виробники змогли насити внутрішній ринок принаймні щодо масок, рукавичок, комбінезонів. Для того, щоб прийняти зважене рішення, ми проводимо координацію з усіма органами влади, що були долучені щодо прийняття рішення про обмеження експорту, зокрема, і для того, щоб ми чітко пересвідчилися, що у нас немає підстав, щоб якось тримати цю заборону експорту і найближчим часом її зняти", - зазначив він.
За словами заступника міністра, за останні кілька місяців служба Держпраці ввела в експлуатацію більше 160 млн масок.
"Днями, ми вийдемо на остаточне обговорення рішення щодо того, що продовжувати заборону експорту після 1 червня є недоцільним, побачимо чи будуть умови для того, щоб скоротити таку заборону. Але, для того, щоб приймати таке рішення нам потрібний гарний конструктивний діалог", - додав Качка.
Нагадаємо, в Україні до 1 червня буде заборонений експорт товарів протиепідеміологічного призначення. Таке рішення ухвалене Кабміном в межах заходів, які вживаються через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19.