В Україні розглядають можливість скорочення заборони експорту засобів індивідуального захисту – Качка

"За останні два місяця наші виробники змогли насити внутрішній ринок принаймні щодо масок, рукавичок, комбінезонів. Для того, щоб прийняти зважене рішення, ми проводимо координацію з усіма органами влади, що були долучені щодо прийняття рішення про обмеження експорту, зокрема, і для того, щоб ми чітко пересвідчилися, що у нас немає підстав, щоб якось тримати цю заборону експорту і найближчим часом її зняти", - зазначив він.

За словами заступника міністра, за останні кілька місяців служба Держпраці ввела в експлуатацію більше 160 млн масок.

"Днями, ми вийдемо на остаточне обговорення рішення щодо того, що продовжувати заборону експорту після 1 червня є недоцільним, побачимо чи будуть умови для того, щоб скоротити таку заборону. Але, для того, щоб приймати таке рішення нам потрібний гарний конструктивний діалог", - додав Качка.

Нагадаємо, в Україні до 1 червня буде заборонений експорт товарів протиепідеміологічного призначення. Таке рішення ухвалене Кабміном в межах заходів, які вживаються через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19.