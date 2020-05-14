В Украине рассматривают возможность сокращения запрета экспорта средств индивидуальной защиты - Качка

"За последние два месяца наши производители смогли насытить внутренний рынок по крайней мере относительно масок, перчаток, комбинезонов. Для того, чтобы принять решение, мы проводим координацию со всеми органами власти, которые были привлечены относительно принятия решения об ограничении экспорта, в том числе и для того, чтобы мы четко убедились, что у нас нет оснований, чтобы как-то держать этот запрет экспорта и в ближайшее время снять", - отметил он.

По словам замминистра, за последние несколько месяцев служба Гоструда ввела в эксплуатацию более 160 млн масок.

"На днях, мы выйдем на окончательное обсуждение решение о том, что продлевать запрет экспорта после 1 июня нецелесообразно, увидим ли будут условия для того, чтобы сократить такой запрет. Но, для того, чтобы принимать такое решение нам нужен хороший конструктивный диалог", - добавил Качка.

Напомним, в Украине до 1 июня будет запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения. Такое решение принято Кабмином в рамках мероприятий, которые употребляются из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.