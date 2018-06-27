В Україні можна буде змінювати оператора зі збереженням номера
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. В Україні почне працювати послуга з перенесення абонентських номерів, яка передбачатиме зміну мобільного оператора зі збереженням номера, орієнтовно з травня 2019 року. Про це йдеться у повідомленні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, передає УНН.
“НКРЗІ спільно з операторами рухомого (мобільного) зв’язку узгодила дату впровадження послуг із перенесення абонентських номерів в Україні”, — йдеться у повідомленні.
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Відповідно до орієнтовного плану передбачається впровадження послуг із перенесення абонентських номерів з 1 травня 2019 року.