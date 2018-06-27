В Украине можно будет менять оператора с сохранением номера

"НКРС совместно с операторами подвижной (мобильной) связи согласовала дату внедрения услуг по переносу абонентских номеров в Украине", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман поручил проверить мобильных операторов по качеству 4G

Согласно ориентировочного плана предусматривается внедрение услуг по переносу абонентских номеров с 1 мая 2019 года.