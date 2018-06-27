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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120360 просмотра

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8 марта, 13:20 • 139900 просмотра

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8 марта, 10:25 • 144925 просмотра

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В Украине можно будет менять оператора с сохранением номера

В Украине можно будет менять оператора с сохранением номера

Киев  •  УНН

 • 13933 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине начнет работать услуга по переносу абонентских номеров, предусматривающая изменение мобильного оператора с сохранением номера, ориентировочно с мая 2019 года. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передает УНН.

"НКРС совместно с операторами подвижной (мобильной) связи согласовала дату внедрения услуг по переносу абонентских номеров в Украине", - говорится в сообщении.

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Согласно ориентировочного плана предусматривается внедрение услуг по переносу абонентских номеров с 1 мая 2019 года.

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