В Украине можно будет менять оператора с сохранением номера
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине начнет работать услуга по переносу абонентских номеров, предусматривающая изменение мобильного оператора с сохранением номера, ориентировочно с мая 2019 года. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передает УНН.
"НКРС совместно с операторами подвижной (мобильной) связи согласовала дату внедрения услуг по переносу абонентских номеров в Украине", - говорится в сообщении.
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Согласно ориентировочного плана предусматривается внедрение услуг по переносу абонентских номеров с 1 мая 2019 года.