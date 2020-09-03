В Україні майже 30 тисяч лікарів працюють з хворими на COVID-19

“У нас на сьогодні задіяно в лікуванні хворих на COVID-19 29,7 тисячі наших лікарів, а також 46 тисяч осіб середнього та молодшого медичного персоналу. Це ті люди, які стоять на передовій та кожного дня борються за здоров’я та життя... українців, які захворіли на COVID-19”, — розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні вже 128 тис. випадків COVID-19, за добу — 2 430.



