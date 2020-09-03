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В Украине почти 30 тысяч врачей работают с больными COVID-19

Киев • УНН

 • 13818 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине на сегодня привлечено 29,7 тысячи врачей к лечению больных COVID-19 и 46 тысяч человек среднего и младшего медицинского персонала. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Украине почти 30 тысяч врачей работают с больными COVID-19

"У нас на сегодня задействовано в лечении больных COVID-19 29,7 тысячи наших врачей, а также 46 тысяч человек среднего и младшего медицинского персонала. Это те люди, которые стоят на передовой и каждый день борются за здоровье и жизнь ... украинцев, заболевших COVID-19", - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине уже 128 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2430.

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