В Украине почти 30 тысяч врачей работают с больными COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине на сегодня привлечено 29,7 тысячи врачей к лечению больных COVID-19 и 46 тысяч человек среднего и младшего медицинского персонала. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас на сегодня задействовано в лечении больных COVID-19 29,7 тысячи наших врачей, а также 46 тысяч человек среднего и младшего медицинского персонала. Это те люди, которые стоят на передовой и каждый день борются за здоровье и жизнь ... украинцев, заболевших COVID-19", - рассказал Степанов.
Напомним, в Украине уже 128 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2430.