В Украине почти 30 тысяч врачей работают с больными COVID-19

"У нас на сегодня задействовано в лечении больных COVID-19 29,7 тысячи наших врачей, а также 46 тысяч человек среднего и младшего медицинского персонала. Это те люди, которые стоят на передовой и каждый день борются за здоровье и жизнь ... украинцев, заболевших COVID-19", - рассказал Степанов.

Напомним, в Украине уже 128 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 2430.



