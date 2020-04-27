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В Україні люди старше 60 років підлягають обов’язковій госпіталізації при COVID-19 - епідеміолог

В Україні люди старше 60 років підлягають обов’язковій госпіталізації при COVID-19 - епідеміолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні всі люди з коронавірусом, які старше 60 років, підлягають обов’язковій госпіталізації, не зважаючи на ступінь тяжкості захворювання. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

“У нас прописано, в наших наказах, всі групи ризику старше 60 років, а не старше 65, як нам радили міжнародні інституції, тому що у нас середня тривалість життя не така, як в Європі. Тому ми пішли на те, що всі групи ризику старше 60 років повинні бути госпіталізовані, не зважаючи на ступінь тяжкості. Це те, що рятує людське життя, тому що в нашій інфекційної патології часовий чинник дуже важливий”, — наголосила Голубовська.

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Як повідомила УНН лікар-епідеміолог Ольга Голубовська, у світі обговорюють, що коронавірус з’явився ймовірно незвичайним шляхом. Окрім того, через пандемію, людей з іншими захворюваннями позбавили права на медичну допомогу.

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