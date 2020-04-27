Епідеміолог розповіла, як діти переносять COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Діти легко переносять такі захворювання, як коронавірус, але вони є мотором епідемії і розносять хворобу. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Цікава ситуація з дітьми. Діти при таких інфекційних захворюваннях хворіють рідше, хворіють не так важко. До речі, одним з клінічних симптомів, дуже цікавий, який зараз став частіше і частіше з'являтися, це різні висипи на тілі. Ось у дітей може бути невеликий висип з'явитися - це може бути єдиним симптомом коронавірусу, навіть без температури тіла", - сказала Голубовська.
За її словами, діти хворіють легко, але бувають і виключення.
"Діти, як правило, є мотором епідемії. Саме тому, що вони легко хворіють, легко переносять, ніхто їх не тестує, ніяких клінічних симптомів немає і вони собі спокійно розносять цю хворобу", - додала лікар.
Як повідомила УНН лікар-епідеміолог Ольга Голубовська, близько 70% людей будуть мати легку і безсимптомну форму інфікування коронавірусом. Потрібно перевіряти ширше коло контактних осіб для виявлення хворих.