Епідеміолог запевнила, що близько 70% людей матимуть легку форму COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Близько 70% людей будуть мати легку і безсимптомну форму інфікування коронавірусом. Потрібно перевіряти ширше коло контактних осіб для виявлення хворих. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Близько 70% людей будуть мати легку та безсимптомну форму інфікування. В осередках хворого потрібно обстежити велику кількість людей. Просто у нас ресурсу на це немає. Захворювання протікає з безліччю симптомів. Буває з невеликим кашлем, без нежитю", - сказала Голубовська.
Нагадаємо, в Україні для боротьби з коронавірусом розробляють навіть немедикаментозне лікування, зокрема, рекомендують хворим лежати більшу частину часу на животі.