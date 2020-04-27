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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 20940 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 69847 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100099 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126550 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127610 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121258 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Эпидемиолог заверила, что около 70% людей будут иметь легкую форму COVID-19

Эпидемиолог заверила, что около 70% людей будут иметь легкую форму COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования коронавирусом. Нужно проверять широкий круг контактных лиц для выявления больных. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Около 70% людей будут иметь легкую и бессимптомную форму инфицирования. В ячейках больного нужно обследовать большое количество людей. Просто у нас ресурса на это нет. Заболевание протекает с множеством симптомов. Бывает с небольшим кашлем, без насморка", - сказала Голубовская.

Напомним, в Украине для борьбы с коронавирусом разрабатывают даже немедикаментозное лечение, в частности, рекомендуют больным лежать большую часть времени на животе.

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