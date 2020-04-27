В Україні розробляють немедикаментозне лікування COVID-19 - епідеміолог
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Україні для боротьби з коронавірусом розробляють навіть немедикаментозне лікування, зокрема, рекомендують хворим лежати більшу частину часу на животі. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Розробляємо навіть немедикаментозне лікування. Наприклад, рекомендуємо лежати на животі, це грає велику роль при захворюваннях легенів. Максимальна кількість часу повинні проводити на животі. У всьому світі різняться схеми лікування по віковим групам, ми обмінюємося досвідом з усім світом", - наголосила Голубовська.
За її словами, в Україні впроваджують нові методи діагностики.
Нагадаємо, як повідомила Голубовська, у світі обговорюють, що коронавірус з’явився, ймовірно, незвичайним шляхом. Окрім того, через пандемію, людей з іншими захворюваннями позбавили права на медичну допомогу.