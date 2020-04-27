В Украине разрабатывают немедикаментозное лечение COVID-19 - эпидемиолог
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине для борьбы с коронавирусом разрабатывают даже немедикаментозное лечение, в частности, рекомендуют больным лежать большую часть времени на животе. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.
"Разрабатываем даже немедикаментозное лечение. Например, рекомендуем лежать на животе, это играет большую роль при заболеваниях легких. Максимальное количество времени должны проводить на животе. Во всем мире отличаются схемы лечения по возрастным группам, мы обмениваемся опытом со всем миром", - отметила Голубовская.
По ее словам, в Украине внедряют новые методы диагностики.
Напомним, как сообщила Голубовская, в мире обсуждают, что коронавирус появился, вероятно, необычным путем. Кроме того, из-за пандемии, людей с другими заболеваниями лишили права на медицинскую помощь.