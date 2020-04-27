Через пандемію людей з іншими захворюваннями позбавили права на меддопомогу – Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У світі обговорюють, що коронавірус з’явився ймовірно незвичайним шляхом. Окрім того, через пандемію, людей з іншими захворюваннями позбавили права на медичну допомогу. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
"Ситуація унікальна, жодне покоління лікарів з такою ситуацією не стикалося...Сьогоднішній коронавірус, який викликав пандемію, з'явився не зовсім звичайним ймовірним шляхом. У світі обговорюється те, що вірус незвичайний і перевертає наше уявлення про епідемію", - сказала Голубовська.
Також вона зазначила, що епідемія позбавила права на медичну допомогу людей, які хворіють на інші захворювання.
"Ті пацієнти, які хворіють всіма іншими захворюваннями, позбавлені доступу до медичної допомоги, це вперше така ситуація - не вистачає ресурсів, резерву і всього іншого. Госпіталізують виключно важкі випадки", - сказала Голубовська.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 - летальних.