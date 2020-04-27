В Украине люди старше 60 лет подлежат обязательной госпитализации при COVID-19 - эпидемиолог

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 22 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 21877 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 40281 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 62383 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 99764 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 104761 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130396 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130116 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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В Украине люди старше 60 лет подлежат обязательной госпитализации при COVID-19 - эпидемиолог

В Украине люди старше 60 лет подлежат обязательной госпитализации при COVID-19 - эпидемиолог

Киев  •  УНН

 • 15942 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Украине все люди с коронавирусом, которые старше 60 лет, подлежат обязательной госпитализации, несмотря на степень тяжести заболевания. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"У нас прописано, у наших приказах, все группы риска старше 60 лет, а не старше 65, как нам советовали международные институты, потому что у нас средняя продолжительность жизни не такая, как в Европе. Поэтому мы пошли на то, что все группы риска старше 60 лет должны быть госпитализированы, несмотря на степень тяжести. Это то, что спасает человеческую жизнь, потому что в нашей инфекционной патологии временной фактор очень важен", - отметила Голубовская.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпидемиолог рассказала, как дети переносят COVID-19

Как сообщила УНН врач-эпидемиолог Ольга Голубовская, в мире обсуждают, что коронавирус появился вероятно необычным путем. Кроме того, из-за пандемии, людей с другими заболеваниями лишили права на медицинскую помощь.

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