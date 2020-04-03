В Україні летальність від COVID-19 в два рази нижча від світового рівня - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні летальність від COVID-19 становить 2,4%, тоді як у світі - 5,2%. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"За останню добу в світі зареєстровано 6026 випадків, які закінчились летальним наслідком. Загалом летальність на даний момент складає 5,2%, в Україні - 2,4%. Для порівняння, у Німеччині, наприклад, 1,3%, в Італії 12%, в Іспанії 9,2%", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, через COVID-19 в Україні госпіталізовано 477 осіб, серед них - 25 дітей.