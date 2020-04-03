Через COVID-19 в Україні госпіталізовано 477 осіб, серед них 25 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні через коронавірус госпіталізували 477 осіб, серед них - 25 дітей. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні в Україні зареєстровано нових 138 випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано до закладів охорони здоров’я 79 осіб, з них 5 дітей. Госпіталізовано - це тільки сьогодні і тільки з тих 138 випадків, яких виявили. Всього в Україні зареєстровано 942 особи. З тих 942 осіб в закладах охорони здоров’я проходять лікування 477 осіб, з них 25 дітей”, - сказав Віктор Ляшко.
Він зазначив, що 16 особам проводять штучну вентиляцію легень.
“Це вважаються особи з тяжким перебігом коронавірусної хвороби”, - додав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, в Україні підтверджено 942 випадки COVID-19, 23 людей померли.