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The Washington Post

Через COVID-19 в Україні госпіталізовано 477 осіб, серед них 25 дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні через коронавірус госпіталізували 477 осіб, серед них - 25 дітей. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

Через COVID-19 в Україні госпіталізовано 477 осіб, серед них 25 дітей

“На сьогодні в Україні зареєстровано нових 138 випадків коронавірусної хвороби. Госпіталізовано до закладів охорони здоров’я 79 осіб, з них 5 дітей. Госпіталізовано - це тільки сьогодні і тільки з тих 138 випадків, яких виявили. Всього в Україні зареєстровано 942 особи. З тих 942 осіб в закладах охорони здоров’я проходять лікування 477 осіб, з них 25 дітей”, - сказав Віктор Ляшко.

Він зазначив, що 16 особам проводять штучну вентиляцію легень.

“Це вважаються особи з тяжким перебігом коронавірусної хвороби”, - додав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, в Україні підтверджено 942 випадки COVID-19, 23 людей померли.

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