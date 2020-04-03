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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 56931 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 66291 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 80009 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 78698 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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15:49 • 102244 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 83825 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130845 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130292 просмотра

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Из-за COVID-19 в Украине госпитализированы 477 человек, среди них 25 детей

Из-за COVID-19 в Украине госпитализированы 477 человек, среди них 25 детей

Киев  •  УНН

 • 15465 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине из-за коронавируса госпитализировали 477 человек, среди них - 25 детей. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"На сегодня в Украине зарегистрировано новых 138 случаев коронавирусной болезни. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 79 человек, из них 5 детей. Госпитализированы - это только сегодня и только из тех 138 случаев, которых обнаружили. Всего в Украине зарегистрировано 942 человека. Из тех 942 человек в учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек, из них 25 детей", - сказал Ляшко.

Он отметил, что 16 лицам проводят искусственную вентиляцию легких.

"Это считаются лица с тяжелым течением коронавирусной болезни", - добавил Виктор Ляшко.

Напомним, в Украине подтверждено 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.

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