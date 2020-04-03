Из-за COVID-19 в Украине госпитализированы 477 человек, среди них 25 детей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине из-за коронавируса госпитализировали 477 человек, среди них - 25 детей. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"На сегодня в Украине зарегистрировано новых 138 случаев коронавирусной болезни. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 79 человек, из них 5 детей. Госпитализированы - это только сегодня и только из тех 138 случаев, которых обнаружили. Всего в Украине зарегистрировано 942 человека. Из тех 942 человек в учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 человек, из них 25 детей", - сказал Ляшко.
Он отметил, что 16 лицам проводят искусственную вентиляцию легких.
"Это считаются лица с тяжелым течением коронавирусной болезни", - добавил Виктор Ляшко.
Напомним, в Украине подтверждено 942 случая COVID-19, 23 человека умерли.