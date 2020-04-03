В Украине летальность от COVID-19 в два раза ниже от мирового уровня - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,4%, тогда как в мире - 5,2%. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За последние сутки в мире зарегистрировано 6026 случаев, закончившихся летальным исходом. В общем летальность на данный момент составляет 5,2%, в Украине - 2,4%. Для сравнения, в Германии, например, 1,3%, в Италии 12%, в Испании 9,2%", - сказал Ляшко.
Напомним, из-за COVID-19 в Украине госпитализированы 477 человек, среди них - 25 детей.