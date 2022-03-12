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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4947 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні ініціюють оголошення Іллі Киви у міжнародний розшук

В Україні ініціюють оголошення Іллі Киви у міжнародний розшук

Київ • УНН

 • 214001 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Киви в міжнародний розшук, який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег, передає УНН із посиланням на Бюро.

Деталі

Як повідомили у Бюро, 10 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління Державного бюро розслідувань та обрав Киві запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора повідомив Іллі Киві про підозру у державній зраді і порушенні територіальної цілісності.

За день до вторгнення Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. Сам Кива зараз перебуває за кордоном. Партія, до якої він належав – "Опозиційна платформа – За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав.

Українські Національні Новини

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