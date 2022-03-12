В Украине инициируют объявление Ильи Кивы в международный розыск

Детали



Как сообщили в Бюро, 10 марта 2022 года следственный судья Лычаковского районного суда Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления Государственного бюро расследований и избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Офис Генерального прокурора сообщил Илье Киве о подозрении в государственной измене и нарушении территориальной целостности.

За день до вторжения России на территорию Украины Илья Кива записал видеопоздравление с Днем советской армии и озвучил потребность в освобождении Украины. Сам Кива сейчас находится за границей. Партия, к которой он принадлежал - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 3 марта исключила его из своих рядов.