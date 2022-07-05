В Україні деокуповано вже 1028 населених пунктів - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. В Україні від російських окупантів звільнено вже 1 028 населених пунктів. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
Цитата
«Деокуповано 1 028 населених пунктів», - зазначив Тимошенко у Telegram.
Деталі
Результати відновлення інфраструктури в деокупованих містах та селищах:
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- Розміновано 434 населених пункти
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- Національна поліція відновила роботу у 651 населеному пункті
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- Органи місцевого самоврядування запрацювали у 691 населеному пункті
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Доповнення
Українські військові звільнили та взяли під контроль Потьомкіно і Павлівку.