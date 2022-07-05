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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 35595 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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В Україні деокуповано вже 1028 населених пунктів - ОП

В Україні деокуповано вже 1028 населених пунктів - ОП

Київ • УНН

 • 154366 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. В Україні від російських окупантів звільнено вже 1 028 населених пунктів. Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.

Цитата

«Деокуповано 1 028 населених пунктів», - зазначив Тимошенко у Telegram.

Деталі

Результати відновлення інфраструктури в деокупованих містах та селищах:

  • Розміновано 434 населених пункти
  • Національна поліція відновила роботу у 651 населеному пункті
  • Органи місцевого самоврядування запрацювали у 691 населеному пункті

Доповнення

Українські військові звільнили та взяли під контроль Потьомкіно і Павлівку.

Українські Національні Новини

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