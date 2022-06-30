ЗСУ звільнили села Потьомкіно та Павлівку – Генштаб

Цитата

"Протягом тижня на Криворізькому напрямку було звільнено і взято під контроль населений пункт Потьомкіно. На Курахівському напрямку – населений пункт Павлівка. Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено пункти управління угруповань військ, склади з ПММ та нанесено значні втрати противнику", - сказав Громов.

Деталі

У Генштабі підкреслюють, що російська риторика щодо війни в Україні постійно змінюється, що говорить про те, що жоден план кремля із захоплення нашої держави – не реалізовано.

"Вже зараз ми фіксуємо повідомлення в російських медіа, що російське суспільство готують до поразки свого війська. Вже з’являються повідомлення щодо важкого стану війська та помилок у воєнному керівництві агресора", - підкреслив Громов.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео ударів українських військових по російських окупантах на острові Зміїний.