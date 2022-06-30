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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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ЗСУ звільнили села Потьомкіно та Павлівку – Генштаб

ЗСУ звільнили села Потьомкіно та Павлівку – Генштаб

Київ • УНН

 • 176917 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Українські військові звільнили та взяли під контроль населений пункт Потьомкіно та Павлівку. Про це повідомив бригадний генерал, заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов під час брифінгу в Медіацентрі Україна, передає УНН.

Цитата

"Протягом тижня на Криворізькому напрямку було звільнено і взято під контроль населений пункт Потьомкіно. На Курахівському напрямку – населений пункт Павлівка. Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено пункти управління угруповань військ, склади з ПММ та нанесено значні втрати противнику", - сказав Громов.

Деталі

У Генштабі підкреслюють, що російська риторика щодо війни в Україні постійно змінюється, що говорить про те, що жоден план кремля із захоплення нашої держави – не реалізовано.

"Вже зараз ми фіксуємо повідомлення в російських медіа, що російське суспільство готують до поразки свого війська. Вже з’являються повідомлення щодо важкого стану війська та помилок у воєнному керівництві агресора", - підкреслив Громов.

Доповнення

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав відео ударів українських військових по російських окупантах на острові Зміїний.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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