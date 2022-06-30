ВСУ освободили села Потемкино и Павловку - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинские военные освободили и взяли под контроль населенный пункт Потемкино и Павловку. Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов во время брифинга в Медиацентре Украины, передает УНН.
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"В течение недели на Криворожском направлении был освобожден и взят под контроль населенный пункт Потемкино. На Кураховском направлении – населенный пункт Павловка. Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления группировок войск, склады из ГСМ и нанесены значительные потери противнику", – сказал Громов.
Детали
В Генштабе подчеркивают, что российская риторика по поводу войны в Украине постоянно меняется, что говорит о том, что ни один план кремля по захвату нашего государства – не реализован.
"Уже сейчас мы фиксируем сообщения в российских медиа, что российское общество готовят к поражению своего войска. Уже появляются сообщения о тяжелом состоянии войска и ошибках в военном руководстве агрессора", - подчеркнул Громов.
Дополнение
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал видео ударов украинских военных по российским оккупантам на острове Змеиный.