В Україні через швидке поширення штаму “Омікрон” будуть переповнені реанімації та відділення - Голубовська

Цитата:

“Черговий варіант вірусу — "Омікрон“. Яку особливість цього "Омікрона“ ми вже бачимо. Якщо "Дельта“ давала дуже швидкий сплеск захворювань і захоплювала дитячу популяцію, то "Омікрон“ робить те ж, тільки швидше і масштабніше за рахунок того, що він уникає імунітету, як природного, так і штучного, і хворіють усі — вакциновані, невакциновані, які перехворіли”, — розповіла Голубовська.

Деталі

За її словами, ще одна особливістю “Омікрону” — це те, що стали ще більше хворіти діти, зокрема, діти раннього віку.

“По десять днів діти лежать у тяжких станах. Але загалом “Омікрон" поки що, за світовими даними, дає меншу летальність, ніж навіть "Дельта“. А "Дельта“ давала меншу летальність, аніж попередні варіанти. На жаль, це не дуже стосується нашої країни”, — сказала вона.

Голубовська нагадала, що в Україні осіння хвиля була дуже напруженою.

“У зв’язку з тим, що ("Омікрон“ — ред.) захоплюватиме величезні пласти населення, реанімації будуть переповнені, відділення будуть переповнені, але за рахунок загальної кількості хворих летальність буде менше”, — зазначила Голубовська.

Доповнення

20 січня Міністерство охорони здоров’я констатувало новий спалах із епіцентром на заході України.

У МОЗ повідомляли, що найближчими тижнями Україна вийде на пікові значення захворюваності COVID-19 під час поточної хвилі. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тис. осіб на добу.



24 січня повідомлялося, що штам “Омікрон” виявлено вже у 17 областях України, але він поки що не домінує в Україні.