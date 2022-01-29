В Україні через швидке поширення штаму “Омікрон” будуть переповнені реанімації та відділення - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Через те, що штам коронавірусу “Омікрон” "захоплюватиме" величезні пласти населення, реанімації, відділення будуть переповнені. Але за рахунок загальної кількості хворих летальність буде меншою. Про це заявила головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу “Хард з Влащенко”, пише УНН.
Цитата:
“Черговий варіант вірусу — "Омікрон“. Яку особливість цього "Омікрона“ ми вже бачимо. Якщо "Дельта“ давала дуже швидкий сплеск захворювань і захоплювала дитячу популяцію, то "Омікрон“ робить те ж, тільки швидше і масштабніше за рахунок того, що він уникає імунітету, як природного, так і штучного, і хворіють усі — вакциновані, невакциновані, які перехворіли”, — розповіла Голубовська.
Деталі
За її словами, ще одна особливістю “Омікрону” — це те, що стали ще більше хворіти діти, зокрема, діти раннього віку.
“По десять днів діти лежать у тяжких станах. Але загалом “Омікрон" поки що, за світовими даними, дає меншу летальність, ніж навіть "Дельта“. А "Дельта“ давала меншу летальність, аніж попередні варіанти. На жаль, це не дуже стосується нашої країни”, — сказала вона.
Голубовська нагадала, що в Україні осіння хвиля була дуже напруженою.
“У зв’язку з тим, що ("Омікрон“ — ред.) захоплюватиме величезні пласти населення, реанімації будуть переповнені, відділення будуть переповнені, але за рахунок загальної кількості хворих летальність буде менше”, — зазначила Голубовська.
Доповнення
20 січня Міністерство охорони здоров’я констатувало новий спалах із епіцентром на заході України.
У МОЗ повідомляли, що найближчими тижнями Україна вийде на пікові значення захворюваності COVID-19 під час поточної хвилі. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тис. осіб на добу.
24 січня повідомлялося, що штам “Омікрон” виявлено вже у 17 областях України, але він поки що не домінує в Україні.