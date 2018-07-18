В Україні через грози та шквали оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. До кінця доби 18 липня в Україні, крім крайньої півночі, грози, у центральних та південних областях місцями шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Укргідромецентру.
В Укргідромецентрі також повідомили, що завтра, 19 липня, у південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНН, у наступні дві доби територією України пройдуть дощі, подекуди з грозами. Сьогодні у західних областях та на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 14-19 градусів, денні температури 21-26 градусів. У південно-східній частині України денні температури 25-30 градусів.
На початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.
Нагадаємо, останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.