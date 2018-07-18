В Україні через грози та шквали оголосили штормове попередження

В Укргідромецентрі також повідомили, що завтра, 19 липня, у південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Як повідомляв УНН, у наступні дві доби територією України пройдуть дощі, подекуди з грозами. Сьогодні у західних областях та на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 14-19 градусів, денні температури 21-26 градусів. У південно-східній частині України денні температури 25-30 градусів.



На початку липня в столиці зафіксували два температурні рекорди, за кліматичною нормою така температура відповідає вересню.

Нагадаємо, останній день червня у Києві випала рекордна кількість опадів.