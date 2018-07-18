В Украине из-за гроз и шквалов объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. До конца суток 18 июля в Украине, кроме крайнего севера, грозы, в центральных и южных областях местами шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидромецентру.
В Укргидромецентре также сообщили, что завтра, 19 июля, в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНН, в последующие двое суток по территории Украины пройдут дожди, местами с грозами. Сегодня в западных областях и на севере Левобережья местами сильные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-19 градусов, дневные температуры 21-26 градусов. В юго-восточной части Украины дневные температуры 25-30 градусов.
В начале июля в столице зафиксировали два температурные рекорды, за климатической нормой такая температура соответствует сентябрю.
Напомним, последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.