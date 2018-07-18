В Украине из-за гроз и шквалов объявили штормовое предупреждение

В Укргидромецентре также сообщили, что завтра, 19 июля, в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Как сообщал УНН, в последующие двое суток по территории Украины пройдут дожди, местами с грозами. Сегодня в западных областях и на севере Левобережья местами сильные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 14-19 градусов, дневные температуры 21-26 градусов. В юго-восточной части Украины дневные температуры 25-30 градусов.



В начале июля в столице зафиксировали два температурные рекорды, за климатической нормой такая температура соответствует сентябрю.

Напомним, последний день июня в Киеве выпало рекордное количество осадков.