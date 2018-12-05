В Україні близько 3 тисяч неприбуткових держпідприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні на сьогодні є прибутковими не більше 500 державних підприємств з 3,5 тисяч наявних. Про це сьогодні повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
"Із 3444 підприємств, які працюють в Україні, прибуток приносять не більше 500. Всі інші підприємства або навмисно банкрутують, і потім ми бачимо як у регіонах житлово-будівельні компанії споруджують ті чи інші будинки... В результаті втрачає держава і всі інші", - наголосив Кубів.
Нагадаємо, у червні голова Фонду Державного майна України Віталій Трубаров підписав накази про приватизацію 22 великих державних підприємств.
Як повідомляв УНН, 10 травня уряд схвалив пакет документів, для проведення приватизації, в тому числі перелік об’єктів великої приватизації на 2018 рік.