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В Україні близько 3 тисяч неприбуткових держпідприємств

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні на сьогодні є прибутковими не більше 500 державних підприємств з 3,5 тисяч наявних. Про це сьогодні повідомив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

В Україні близько 3 тисяч неприбуткових держпідприємств

"Із 3444 підприємств, які працюють в Україні, прибуток приносять не більше 500. Всі інші підприємства або навмисно банкрутують, і потім ми бачимо як у регіонах житлово-будівельні компанії споруджують ті чи інші будинки... В результаті втрачає держава і всі інші", - наголосив Кубів.

Нагадаємо, у червні голова Фонду Державного майна України Віталій Трубаров підписав накази про приватизацію 22 великих державних підприємств.

Як повідомляв УНН, 10 травня уряд схвалив пакет документів, для проведення приватизації, в тому числі перелік об’єктів великої приватизації на 2018 рік.

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