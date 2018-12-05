В Украине около 3 тысяч неприбыльных госпредприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине на сегодня являются прибыльными не более 500 государственных предприятий с 3500 имеющихся. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"С 3444 предприятий, работающих в Украине, прибыль приносят не более 500. Все остальные предприятия или намеренно банкротят, а потом мы видим как в регионах жилищно-строительные компании строят те или иные дома ... В результате теряет государство и все остальные", - отметил Кубив.
Напомним, в июне председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров подписал приказы о приватизации 22 крупных государственных предприятий.
Как сообщал УНН, 10 мая правительство одобрило пакет документов, для проведения приватизации, в том числе перечень объектов большой приватизации на 2018 год.