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В Украине около 3 тысяч неприбыльных госпредприятий

Киев • УНН

 • 14872 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине на сегодня являются прибыльными не более 500 государственных предприятий с 3500 имеющихся. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

В Украине около 3 тысяч неприбыльных госпредприятий

"С 3444 предприятий, работающих в Украине, прибыль приносят не более 500. Все остальные предприятия или намеренно банкротят, а потом мы видим как в регионах жилищно-строительные компании строят те или иные дома ... В результате теряет государство и все остальные", - отметил Кубив.

Напомним, в июне председатель Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров подписал приказы о приватизации 22 крупных государственных предприятий.

Как сообщал УНН, 10 мая правительство одобрило пакет документов, для проведения приватизации, в том числе перечень объектов большой приватизации на 2018 год.

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