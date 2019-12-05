В Україні 9 неповнолітніх дівчат відбувають покарання за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні у місцях відбування покарання перебуває майже 250 неповнолітніх засуджених, з яких 9 дівчат. Про це УНН повідомили у Держаній кримінально-виконавчій службі України у відповідь на запит.
“На початок жовтня 2019 року у виховних колоніях тримались 91 неповнолітній засуджений, з низ 5 дівчат та 86 хлопців. Також на початок жовтня 2019 року у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань тримається 157 неповнолітніх ув’язнених, з них 4 дівчини”, — повідомили у ДКВС.
Так, у місцях відбування покарання станом на жовтень цього року перебуває 248 неповнолітніх засуджених, з них 9 дівчат.
Раніше УНН повідомляв, з початку року в Україні до виховних колоній прибуло 82 засуджених неповнолітніх осіб.