В Украине 9 несовершеннолетних девушек отбывают наказание за решеткой

"На начало октября 2019 года в воспитательных колониях содержался 91 несовершеннолетний осужденный, из низ 5 девушек и 86 юношей. Также на начало октября 2019 в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний держится 157 несовершеннолетних заключенных, из них 4 девушки", - сообщили в ДКВС.

Так, в местах отбывания наказания по состоянию на октябрь этого года находится 248 несовершеннолетних осужденных, из них 9 девушек.

Ранее УНН сообщал, с начала года в Украине в воспитательных колоний прибыло 82 осужденных несовершеннолетних.