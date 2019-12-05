В Украине 9 несовершеннолетних девушек отбывают наказание за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Украине в местах отбывания наказания находится около 250 несовершеннолетних осужденных, из которых 9 девушек. Об этом УНН сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины в ответ на запрос.
"На начало октября 2019 года в воспитательных колониях содержался 91 несовершеннолетний осужденный, из низ 5 девушек и 86 юношей. Также на начало октября 2019 в следственных изоляторах и учреждениях исполнения наказаний держится 157 несовершеннолетних заключенных, из них 4 девушки", - сообщили в ДКВС.
Так, в местах отбывания наказания по состоянию на октябрь этого года находится 248 несовершеннолетних осужденных, из них 9 девушек.
Ранее УНН сообщал, с начала года в Украине в воспитательных колоний прибыло 82 осужденных несовершеннолетних.