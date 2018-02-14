В Україні 22 квітня може офіційно стати Днем тюремника
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Вже здійснюється підготовка проекту указу Президента України про визначення 22 квітня Днем працівників кримінально-виконавчої служби. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра юстиції України Денис Чернишов, передає УНН.
“Ініціатива, проголошена мною під час наради у Міністра юстиції України Павла Петренка стосовно офіційного визначення 22 квітня Днем працівників кримінально-виконавчої служби, знайшла свою підтримку. Проект Указу Президента України вже готується, тож маю неабиякі надії, що цьогорічне свято набуде офіційного забарвлення”, — зазначив він.
Д.Чернишов нагадав, що у цьому році відзначатиметься двадцятиріччя Державної кримінально-виконавчої служби.
Нагадаємо, заробітна плата молодшого інспектора установи виконання покарань з лютого цього року буде не меншою ніж 5,7 тис. грн.