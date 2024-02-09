В Україну доставили понад мільйон доз вакцини проти дифтерії та правця для проведення рутинних щеплень у 2024 році. Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, пише УНН.

Вакцину болгарського виробництва проти дифтерії та правця (АДП-М) зі зменшеним вмістом антигену на запит Міністерства охорони здоров’я України придбало державне підприємство "Медичні закупівлі України". В країну вже доставлено 1 039 500 доз, наступне постачання складе 18 300 доз. 75% від отриманої кількості буде розподілено до медзакладів в областях, тоді як 25% поставленої вакцини зберігатимуться на національному рівні як резервний запас і можуть бути розподілені в регіони за потреби, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Вакцина призначена для проведення безоплатних щеплень за календарем профілактичних щеплень проти дифтерії та правця (АДП-М), препарат містить очищені правцевий та дифтерійний анатоксини. Щеплення для профілактики дифтерії та правця вакциною АДП-М (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів) роблять у 16 років та під час ревакцинації дорослих.

Довідково

Дифтерія та правець можуть мати серйозні наслідки для здоровʼя, особливо в умовах війни, коли доступ до медичної допомоги може бути ускладненим чи тимчасово обмеженим. Крім того, дорослим необхідна ревакцинація проти дифтерії кожні 10 років починаючи з 16-річного віку.

Доповнення

У МОЗ нагадали, що безоплатні щеплення проти 10 інфекційних хвороб входять до календаря профілактичних щеплень. Зокрема, дитина має отримати щеплення проти таких захворювань, як туберкульоз, гепатит B, кір, епідемічний паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та хіб-інфекція.

Якщо графік вакцинації порушено (пропустили якесь зі щеплень), це не значить, що треба розпочинати курс імунізації спочатку. Проте вкрай важливо надолужити пропущені щеплення якомога швидше незалежно від того, скільки минуло часу.

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