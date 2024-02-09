В Украину доставили более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка
Более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка было доставлено в Украину для проведения плановых прививок в 2024 году.
Двое погибших и семеро раненых - последствия обстрелов рф Донетчины за сутки
Два человека погибли и семеро получили ранения в результате российских обстрелов пяти населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки.
Оккупанты на окраинах Авдеевки, но Силы обороны их сдерживают - Барабаш
Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации сообщил, что пока российские оккупанты находятся на подступах к Авдеевке Донецкой области, украинские военные мужественно сдерживают их и отбивают атаки.
Трамп побеждает на праймериз в Неваде
Дональд Трамп получил почти все голоса республиканцев на праймериз в штате Невада и 26 делегатов, что еще больше закрепило его статус лидера на номинацию от Республиканской партии в 2024 году.
"Украина возвращает своих": Зеленский показал видео со вчерашнего обмена пленными
Зеленский поделился видео 51-го обмена пленными между Украиной и Россией, вернув еще 100 украинцев, в частности защитников Мариуполя.
Из-за обстрелов рф Запорожской области за сутки пострадали двое гражданских
Двое гражданских получили ранения в Запорожской области в результате 156 российских обстрелов по региону за прошедшие сутки.
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников МОУ, которые подписывают оборонные контракты
Судья ВАКС предостерег от необоснованных преследований чиновников оборонного ведомства, которые подписывают оборонные контракты.
Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго
Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, три энергоблока и корпус ТЭС были выведены из эксплуатации для проведения краткосрочных ремонтов.
В Азербайджане окончательно объявили победу Ильхама Алиева на внеочередных выборах президента страны
Центральная избирательная комиссия Азербайджана официально объявила о победе действующего президента Ильхама Алиева на досрочных президентских выборах с 92,12% голосов после обработки всех бюллетеней.
Несмотря на войну Одесская область стремительно развивает медицину: завершен капремонт больницы, где оказывают помощь при инфарктах
Открытие отделения интервенционной радиологии в Дунайской областной больнице в Одесской области позволяет оказывать современную помощь при инфарктах и инсультах с помощью новой современной ангиографической системы, несмотря на войну.