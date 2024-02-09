В Украину доставили более миллиона доз вакцины против дифтерии и столбняка для проведения рутинных прививок в 2024 году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, пишет УНН.

Вакцину болгарского производства против дифтерии и столбняка (АДС-М) с уменьшенным содержанием антигена по запросу Министерства здравоохранения Украины приобрело государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". В страну уже доставлено 1 039 500 доз, следующая поставка составит 18 300 доз. 75% от полученного количества будет распределено в медучреждения в областях, тогда как 25% поставленной вакцины будут храниться на национальном уровне как резервный запас и могут быть распределены в регионы при необходимости, - говорится в сообщении.

Детали

Вакцина предназначена для проведения бесплатных прививок по календарю профилактических прививок против дифтерии и столбняка (АДС-М), препарат содержит очищенные столбнячный и дифтерийный анатоксины. Прививки для профилактики дифтерии и столбняка вакциной АДС-М (с уменьшенным содержанием дифтерийного и столбнячного антигенов) делают в 16 лет и во время ревакцинации взрослых.

Справочно

Дифтерия и столбняк могут иметь серьезные последствия для здоровья, особенно в условиях войны, когда доступ к медицинской помощи может быть затруднен или временно ограничен. Кроме того, взрослым необходима ревакцинация против дифтерии каждые 10 лет начиная с 16-летнего возраста.

Дополнение

В Минздраве напомнили, что бесплатные прививки против 10 инфекционных болезней входят в календарь профилактических прививок. В частности, ребенок должен получить прививки против таких заболеваний, как туберкулез, гепатит B, корь, эпидемический паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и хиб-инфекция.

Если график вакцинации нарушен (пропустили какую-то из прививок), это не значит, что надо начинать курс иммунизации сначала. Однако крайне важно наверстать пропущенные прививки как можно скорее независимо от того, сколько прошло времени.

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