В Україні знизилось споживання електроенергії: що стало причиною
Київ • УНН
Споживання електроенергії знизилось на 1,9% через сонячну погоду та ефективнішу роботу СЕС. Укренерго закликає економити електрику з 8:00 до 20:00 та не вмикати потужні прилади одночасно.
Споживання електроенергії знизилось через сонячну погоду у більшості регіонів та вищу продуктивність побутових СЕ, повідомили в Укренерго у вівторок. Втім в компанії закликали споживати електрику ощадливо у період з 08:00 до 20:00. Про це повідомляє УНН.
Деталі
За даними Укрнерго, сьогодні, 14 січня, споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 1,9% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок, 13 січня. Причина зниження – встановлення сонячної погоди у більшості регіонів та ефективніша робота побутових СЕС.
Вчора, 13 січня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 7,3% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня – у п’ятницю, 10 січня. В Укренерго це пояснили суттєвим зниженням температури у всіх регіонах України та встановленням морозної погоди у західних областях.
Наразі, як нагадали в компанії, українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Сьогодні з 08:00 до 20:00 є необхідність ощадливого споживання електроенергії. Будь ласка, за можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька приладів одночасно
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