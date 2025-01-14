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В Украине снизилось потребление электроэнергии: что стало причиной

В Украине снизилось потребление электроэнергии: что стало причиной

Киев  •  УНН

 • 3829 просмотра

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Потребление электроэнергии снизилось на 1,9% из-за солнечной погоды и более эффективной работы СЭС. Укрэнерго призывает экономить электричество с 8:00 до 20:00 и не включать мощные приборы одновременно.

Потребление электроэнергии снизилось из-за солнечной погоды в большинстве регионов и высокой производительности бытовых СЕ, сообщили в Укрэнерго во вторник. Впрочем в компании призвали потреблять электричество экономно в период с 08:00 до 20:00. Об этом сообщает УНН.

Детали

По данным Укрнерго, сегодня, 14 января, потребление электроэнергии, по состоянию на 9:30, было на 1,9% ниже, чем в это же время предыдущего дня - в понедельник, 13 января. Причина снижения - установление солнечной погоды в большинстве регионов и эффективная работа бытовых СЭС.

Вчера, 13 января, суточный максимум потребления был зафиксирован утром. Он был на 7,3% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня - в пятницу, 10 января. В Укрэнерго это объяснили существенным снижением температуры во всех регионах Украины и установлением морозной погоды в западных областях.

Сейчас, как напомнили в компании, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных ракетно-дронных атак россиян в течение прошлого года. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Сегодня с 08:00 до 20:00 есть необходимость экономного потребления электроэнергии. Пожалуйста, по возможности - не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами и не включайте несколько приборов одновременно

- призвали в Укрэнерго.

Дрон рф атаковал критическую инфраструктуру Сумщины: 185 населенных пунктов без света13.01.25, 15:37 • 28730 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономика
ukrenerhoУкрэнерго
ukrainaУкраина

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