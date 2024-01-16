В Україні можливий дефіцит електроенергії, під ворожий обстріл потрапила ТЕС на Донеччині - енергетики

Споживання електроенергії в Україні сьогодні тримається на високому рівні. Дефіциту наразі не фіксують, але протягом дня прогнозується дефіцит на рівні 1%. Ворогом обстріляно ТЕС на Донеччині. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго" та Міненерго.

Генерація і споживання

"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не спостерігається. Генерації, виробленої в Україні, достатньо для покриття потреб споживачів. Також на поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії", - повідомили у Міненерго.

За даними Укренерго, диспетчерський центр попереджає про можливість виникнення протягом дня дефіциту в енергосистемі на рівні 1%. Причина – зростання споживання через прогнозоване похолодання та зменшення обсягів виробництва електроенергії сонячними електростанціями через хмарну погоду.

В аварійний ремонт, як зазначили у міністерстві, виведено 2 блоки ТЕС, водночас після короткострокового ремонту до роботи підключено 3 одиниці генеруючого обладнання. "Через технічні причини сталося займання обладнання на одній із прифронтових ТЕЦ, потерпілих немає, станція працює у звичайному режимі", - вказали у Міненерго.

"Для покриття збільшеного споживання активно задіяно ресурси гідрогенерації. Саме тому Міненерго вкотре наголошує на необхідності економного споживання електроенергії у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00 години)", - підкреслили у відомстві.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 3458 МВ-год, експорту не передбачається, повідомили у Міненерго.

Імпорт електроенергії здійснюється зі Словаччини, Румунії та Молдови, додали в Укренерго.

Наслідки обстрілів та знеструмлення

"Під ворожий обстріл потрапила ТЕС в Донецькій області. Потерпілих немає, триває огляд стану обладнання", - повідомили у Міненерго.

Також в Україні, за даними Міненерго, 35 населених пунктів залишаються знеструмленими через негоду - 30 населених пунктів у Кіровоградській і 5 - в Миколаївській областях.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 380 населених пунктів, повідомили в Укренерго.

ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,62 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

Нещасні випадки

Повідомляється, що через неправильне використання газу у побуті загинули п’ятеро людей.

"Через випадки, пов’язані з неправильним використання газу в побуті, загинули троє людей у м. Новгород-Сіверський на Чернігівщині та двоє - у Миколаєві", - ідеться у повідомленні.

На Тернопільщині від вибуху газоповітряної суміші у приватному будинку постраждала літня жінка. Через витік газу відключено газопостачання 56 абонентам у Харкові.