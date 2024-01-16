В Украине возможен дефицит электроэнергии, под вражеский обстрел попала ТЭС в Донецкой области - энергетики

Потребление электроэнергии в Украине сегодня держится на высоком уровне. Дефицита пока не фиксируют, но в течение дня прогнозируется дефицит на уровне 1%. Врагом обстреляны ТЭС в Донецкой области. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго.

Генерация и потребление

"Дефицита электроэнергии в энергосистеме не наблюдается. Генерации, произведенной в Украине, достаточно для покрытия потребностей потребителей. Также на текущие сутки планируется коммерческий импорт электроэнергии", - сообщили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, диспетчерский центр предупреждает о возможности возникновения в течение дня дефицита в энергосистеме на уровне 1%. Причина - рост потребления из-за прогнозируемого похолодания и уменьшение объемов производства электроэнергии солнечными электростанциями из-за облачной погоды.

В аварийный ремонт, как отметили в министерстве, выведены 2 блока ТЭС, одновременно после краткосрочного ремонта к работе подключены 3 единицы генерирующего оборудования. "По техническим причинам произошло возгорание оборудования на одной из прифронтовых ТЭЦ, пострадавших нет, станция работает в обычном режиме", - указали в Минэнерго.

"Для покрытия увеличенного потребления активно задействованы ресурсы гидрогенерации. Именно поэтому Минэнерго в очередной раз подчеркивает необходимость экономного потребления электроэнергии в пиковые часы потребления (с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00 часов)", - подчеркнули в ведомстве.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 3458 МВ-ч, экспорта не предвидится, сообщили в Минэнерго.

Импорт электроэнергии осуществляется из Словакии, Румынии и Молдовы, добавили в Укрэнерго.

Последствия обстрелов и обесточивания

"Под вражеский обстрел попала ТЭС в Донецкой области. Пострадавших нет, продолжается осмотр состояния оборудования", - сообщили в Минэнерго.

Также в Украине, по данным Минэнерго, 35 населенных пунктов остаются обесточенными из-за непогоды - 30 населенных пунктов в Кировоградской и 5 - в Николаевской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 380 населенных пунктов, сообщили в Укрэнерго.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,62 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Несчастные случаи

Сообщается, что из-за неправильного использования газа в быту погибли пять человек.

"Из-за случаев, связанных с неправильным использованием газа в быту, погибли три человека в г. Новгород-Северский в Черниговской области и двое - в Николаеве", - говорится в сообщении.

В Тернопольской области от взрыва газовоздушной смеси в частном доме пострадала пожилая женщина. Из-за утечки газа отключено газоснабжение 56 абонентам в Харькове.