В тюрмі Тегерана скоїв самогубство учасник антиурядових протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Заарештований під час антиурядових протестів в Ірані 22-річний чоловік, загинув у тюрмі Тегерана. Про це повідомляє BBC з посиланням на двох іранських депутатів, передає УНН.
За словами депутатів, що вони дізналися про самогубство протестуючого від чиновників розвідувального міністерства та сил безпеки.
Нагадаємо, віце-президент Іраку Нурі аль-Малікі переконаний, що протести в Ірані залишаються внутрішньою справою Ісламської Республіки.
Раніше духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив у демонстраціях та спалахах насильства в країні "ворогів" ісламської республіки, що пустили в дію "цілий арсенал засобів".