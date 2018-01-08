В тюрьме Тегерана совершил самоубийство участник антиправительственных протестов

По словам депутатов, они узнали о самоубийстве протестующего от чиновников разведывательного министерства и сил безопасности.

Напомним, вице-президент Ирака Нури аль-Малики убежден, что протесты в Иране остаются внутренним делом Исламской Республики.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в демонстрациях и вспышках насилия в стране "врагов" Исламской республики, которые запустили в действие "целый арсенал средств".