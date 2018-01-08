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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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В тюрьме Тегерана совершил самоубийство участник антиправительственных протестов

Киев • УНН

 • 13080 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Арестованный во время антиправительственных протестов в Иране 22-летний мужчина, погиб в тюрьме Тегерана. Об этом сообщает BBC со ссылкой на двух иранских депутатов, передает УНН.

В тюрьме Тегерана совершил самоубийство участник антиправительственных протестов

По словам депутатов, они узнали о самоубийстве протестующего от чиновников разведывательного министерства и сил безопасности.

Напомним, вице-президент Ирака Нури аль-Малики убежден, что протесты в Иране остаются внутренним делом Исламской Республики.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в демонстрациях и вспышках насилия в стране "врагов" Исламской республики, которые запустили в действие "целый арсенал средств".

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