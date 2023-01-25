Туреччина проводять найбільші в її історії зимові військові навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У провінції Карс на сході Туреччини проводяться наймасштабніші в історії країни "Зимові навчання-2023", у яких беруть участь представники з 17 країн світу, у тому числі з Німеччини, Азербайджану та Великої Британії. Про це інформує УНН, посилаючись на Anadolu Agency.
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Військові відпрацьовують кроки щодо злагодження та координації дій під час виконання спільних операцій, здійснюють перевірку боєздатності військових частин, а також бойових засобів та техніки, у тому числі в умовах сильних морозів.
У навчанні залучені танкові підрозділи, артилерійські частини, мінометні та снайперські розрахунки, загони спецназу, авіація. За маневрами спостерігатиме міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, а також найвище командування ЗС Туреччини.
Нагадаємо
З 24 січня до 4 лютого на усіх полігонах Національної армії в Молдові пройдуть тактичні навчання, у яких візьме участь понад 400 військових.