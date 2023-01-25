Турция проводят крупнейшие в ее истории зимние военные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В провинции Карс на востоке Турции проводятся самые масштабные в истории страны "Зимние учения-2023", в которых принимают участие представители из 17 стран мира, в том числе из Германии, Азербайджана и Великобритании. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Anadolu Agency.
Детали
Военные отрабатывают шаги по слаживанию и координации действий при выполнении совместных операций, осуществляют проверку боеспособности воинских частей, а также боевых средств и техники, в том числе в условиях сильных морозов.
В учении задействованы танковые подразделения, артиллерийские части, минометные и снайперские расчеты, отряды спецназа, авиация. За маневрами будет наблюдать министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, а также высшее командование ВС Турции.
Напомним
С 24 января по 4 февраля на всех полигонах Национальной армии в Молдове пройдут тактические учения, в которых примет участие более 400 военных.