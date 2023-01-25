Турция проводят крупнейшие в ее истории зимние военные учения

Детали

Военные отрабатывают шаги по слаживанию и координации действий при выполнении совместных операций, осуществляют проверку боеспособности воинских частей, а также боевых средств и техники, в том числе в условиях сильных морозов.

В учении задействованы танковые подразделения, артиллерийские части, минометные и снайперские расчеты, отряды спецназа, авиация. За маневрами будет наблюдать министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, а также высшее командование ВС Турции.

Напомним

С 24 января по 4 февраля на всех полигонах Национальной армии в Молдове пройдут тактические учения, в которых примет участие более 400 военных.