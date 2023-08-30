В тимчасово окупованому Донецьку повідомляють про "приліт" у ЖК
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В тимчасово окупованому Донецьку в багатоповерховий будинок влучив снаряд, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, Telegram полковника Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислава Назарова.
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За даними місцевих Telegram-каналів, у Ворошилівському районі Донецька сталося "пряме влучання" в недобудований житловий комплекс "Бульвар-Сіті". Місцевий гауляйтер Олексій Кулемзін заявив, що "обстріл" був зафіксований в районі бульвару Шевченка і вулиці Набережної.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Донецьку 27 серпня було чутно звуки вибухів.