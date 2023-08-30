Во временно оккупированном Донецке сообщают о "прилете" в ЖК
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Во временно оккупированном Донецке во многоэтажный дом попал снаряд, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ, Telegram полковника Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислава Назарова.
Детали
По данным местных Telegram-каналов, в Ворошиловском районе Донецка произошло "прямое попадание" в недостроенный жилой комплекс "Бульвар-Сити". Местный гауляйтер Алексей Кулемзин заявил, что "обстрел" был зафиксирован в районе бульвара Шевченко и улицы Набережной.
Напомним
Во временно оккупированном Донецке 27 августа были слышны звуки взрывов.