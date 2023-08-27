У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У тимчасово окупованому Донецьку було чутно звуки вибухів. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Деталі
В окупованому Донецьку лунають вибухи, також телеграм-канали пушуть, що чутно звуки бойових дій на околицях міста.
Окупаційна влада наразі не коментувала "бавовну" у Донецьку.
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