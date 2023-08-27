Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Во временно оккупированном Донецке были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
В оккупированном Донецке раздаются взрывы, также телеграмм-каналы пушут, что слышны звуки боевых действий в окрестностях города.
Оккупационные власти пока не комментировали "хлопок" в Донецке.
Напомним
Появились интересные детали сегодняшнего "хлопка" в российском курске. курский аэродром ночью атаковала военная контрразведка СБУ