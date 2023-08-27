Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы

Детали

В оккупированном Донецке раздаются взрывы, также телеграмм-каналы пушут, что слышны звуки боевых действий в окрестностях города.

Оккупационные власти пока не комментировали "хлопок" в Донецке.

Напомним

Появились интересные детали сегодняшнего "хлопка" в российском курске. курский аэродром ночью атаковала военная контрразведка СБУ