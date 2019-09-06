В США знайшли рідкісну двоголову змію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В США знайшли дитинча гримучої змії з двома сформованими головами, які працюють незалежно одна від одної, повідомиляє УНН з посиланням на The Guardian.
“Вчені назвали рідкісну змію Подвійний Дейв, після того як її знайшли у лісі в американському штаті Нью-Джерсі”, — йдеться у повідомленні.
За даними The Guardian, змієня знайшли минулого місяця екологи з Групи герпетологічних ініціатив. Вони вивчають рептилій, що знаходяться під загрозою зникнення. Ім’я змія отримала на честь Дейва Шнайдера та його колеги, якого також звати Дейв.
“Гримуча змія, довжиною 20-25 сантиметрів, має дві повністю сформовані голівки, тобто чотири робочих ока та два мерехтливих язики”, — повідомили у The Guardian.
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За словами Дейва Шнайдера, через дві незалежно працюючих голови, такій істоті було б важко вижити у дикій природі, оскільки вона б повільно рухалась і могла б бути легкою здобиччю.
Також The Guardian написали про те, що у таких змій одна голова більш розвинена, ніж інша, і голови борються за їжу, не усвідомлюючи, що все, що вони з’їдять, направиться в одну систему травлення.