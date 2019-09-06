В США нашли редкую двухголовую змею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В США нашли детеныша гремучей змеи с двумя сформированными головами, которые работают независимо друг от друга, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
“Ученые назвали редкую змею Двойной Дэйв, после того как ее нашли в лесу в американском штате Нью-Джерси”, — говорится в сообщении.
По данным The Guardian, змееныша нашли в прошлом месяце экологи из группы герпетологических инициатив. Они изучают рептилий, находящихся под угрозой исчезновения. Имя змея получила в честь Дэйва Шнайдера и его коллеги, которого также зовут Дэйв.
“Гремучая змея, длиной 20-25 сантиметров, имеет две полностью сформированых головки, то есть четыре рабочих глаза и два мерцающих языка”, — сообщили в The Guardian.
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По словам Дэйва Шнайдера, из-за двух независимо работающих голов, такому существу было бы трудно выжить в дикой природе, так как она бы медленно двигалась и могла бы быть легкой добычей.
Также The Guardian написали о том, что у таких змей одна голова более развита, чем другая, и головы борются за пищу, не осознавая, что все, что они съедят, направится в одну систему пищеварения.