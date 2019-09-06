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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108719 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120557 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112132 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118263 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124062 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150235 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149990 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В США нашли редкую двухголовую змею

В США нашли редкую двухголовую змею

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В США нашли детеныша гремучей змеи с двумя сформированными головами, которые работают независимо друг от друга, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

“Ученые назвали редкую змею Двойной Дэйв, после того как ее нашли в лесу в американском штате Нью-Джерси”, — говорится в сообщении.

По данным The Guardian, змееныша нашли в прошлом месяце экологи из группы герпетологических инициатив. Они изучают рептилий, находящихся под угрозой исчезновения. Имя змея получила в честь Дэйва Шнайдера и его коллеги, которого также зовут Дэйв.

“Гремучая змея, длиной 20-25 сантиметров, имеет две полностью сформированых головки, то есть четыре рабочих глаза и два мерцающих языка”, — сообщили в The Guardian.

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По словам Дэйва Шнайдера, из-за двух независимо работающих голов, такому существу было бы трудно выжить в дикой природе, так как она бы медленно двигалась и могла бы быть легкой добычей.

Также The Guardian написали о том, что у таких змей одна голова более развита, чем другая, и головы борются за пищу, не осознавая, что все, что они съедят, направится в одну систему пищеварения.

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