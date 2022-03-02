В Росії заблокували інформаційне агенство “УНН” через висвітлення подій війни
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Російська Федерація заблокувала доступ до Інформаційного агенства "Українські Національні Новини" (УНН) та інших українських ЗМІ, передає УНН.
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Відповідне рішення ухвалено Генеральною прокуратурою Російської Федерації. До списку заблокованих потрапила низка других українських ЗМІ, які висвітлюють повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію Української держави.
Серед ЗМІ під блок також потрапили "Главком", "Сегодня", "Контракти", "Дело" та інші видання.
Зазначимо, що ІА "УНН" вже неодноразово блокували, починаючи з 2014 року.
Додамо
Генпрокуратура РФ постановила обмежити доступ до сайтів радіостанції "Ехо Москви" та телеканалу "Дощ".
Після того, як Володимир Путін розпочав війну проти України, Роскомнагляд почав розсилати попередження росЗМІ про те, що вони публікують "недостовірну інформацію" про обстріл українських міст російськими військами та про загибель мирних жителів України, а також називають "спецоперацію" в своїх матеріалах "нападом, вторгненням, або оголошенням війни".